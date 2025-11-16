Fronda

Come gli capita non di rado, il giornalista di Repubblica Francesco Merlo ha espresso dubbi e critiche sulle scelte del suo stesso giornale, nella rubrica delle lettere di cui è responsabile. Riferendosi alla intensa copertura di un’indagine sulle ipotesi che alcuni italiani abbiano partecipato all’assedio di Sarajevo sparando sui civili, Merlo ha scritto che “a volte il giornalismo della depravazione è una depravazione del giornalismo”.