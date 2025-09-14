Freni a mano

Sabato alcuni quotidiani italiani hanno riferito di trattative in corso tra il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di inchieste Report su Rai 3, e la rete La7, posseduta dall’imprenditore Urbano Cairo, editore anche del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport, e proprietario di grossi gruppi con molte attività diverse. E di cui è nota e spesso discussa l’inclinazione a compiacere gli inserzionisti pubblicitari sulle testate di sua proprietà. Nel riferire la notizia, il Sole 24 Ore, abitualmente più sobrio di altri quotidiani nel fare simili allusioni, ha esplicitamente commentato che a La7 “Ranucci potrebbe trovare qualche freno a mano tirato su inchieste che riguardano aziende che si pubblicizzano sulla concessionaria del gruppo Cairo”.