Fosche previsioni

Il magazine americano Atlantic ha pubblicato un allarmato articolo sulla velocità con cui una quota di lettori stanno spostando le loro fonti di informazioni dai siti di news ai servizi di intelligenza artificiale, e di come questo minacci le già precarie economie delle aziende giornalistiche e degli editori di libri.

“Not all publishers are at equal risk: Those that primarily rely on general-interest readers who come in from search engines and social media may be in worse shape than specialized publishers with dedicated subscribers. Yet no one is totally safe”.