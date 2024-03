Focus

Un articolo del New York Times ha voluto ricordare che in mezzo a tutto quello che si è scritto nelle settimane passate sulle crisi dei giornali americani ci sono anche casi di progetti nuovi o quasi nuovi che sembrano andare bene. Gli esempi citati sono Puck, Punchbowl News, The Ankler e Semafor, e hanno in comune una maggiore attenzione ai costi rispetto alle testate tradizionali, una varietà di fonti di ricavo piuttosto che una concentrazione sulla pubblicità, e di avere accantonato l’ambizione di rivolgersi a grandi pubblici generalisti per concentrarsi su comunità specifiche di lettori e interessi, in particolare attraverso l’uso delle newsletter.