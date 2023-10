Fischi per fiaschi, Hamas per Gaza

La rete televisiva britannica BBC News si è scusata per aver descritto in modo sbagliato dei manifestanti pro-Palestina, indicando i partecipanti come sostenitori del gruppo radicale palestinese Hamas. BBC è la rete televisiva pubblica britannica e la sua sezione giornalistica è tra le più famose e autorevoli del mondo, per quanto sotto intensi attacchi politici negli ultimi anni. Le scuse sono state fatte anche attraverso un tweet della giornalista e presentatrice Maryam Moshiri:

« In precedenza abbiamo riferito di alcune delle manifestazioni pro-palestinesi del fine settimana. Abbiamo parlato di “diverse manifestazioni in Gran Bretagna durante le quali le persone hanno espresso il loro sostegno ad Hamas”. Riconosciamo che questa frase è stata formulata male ed è stata una descrizione fuorviante delle manifestazioni ».

(senza poi scusarsi, invece, il quotidiano italiano il Giornale ha titolato sabato in prima pagina “Greta confessa: tifa per Hamas” un articolo dedicato a un post di Greta Thunberg solidale con le persone di Gaza e che non faceva nessuna menzione di Hamas)