“Fine delle scuse”

Il direttore del Fatto ha ammesso giovedì in un editoriale la responsabilità nella diffusione di una falsa notizia su un’intervista al giudice Paolo Borsellino (ucciso nel 1992), che assieme a un’altra falsificazione simile avallata dal giornale – protagonista di un discusso incidente televisivo – ha ricevuto molte attenzioni e proteste questa settimana.