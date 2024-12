“Fieri di quella decisione”

A un evento organizzato dal New York Times, l’editore del Washington Post (e proprietario di Amazon) Jeff Bezos è tornato pubblicamente per la prima volta sul suo intervento per bloccare un endorsement a favore di Kamala Harris sul Washington Post, alla vigilia delle elezioni. Era stato un caso – e lo resterà a lungo – per l’improvvisa ingerenza di un editore che aveva finora lasciato completa autonomia al giornale, e per le catastrofiche conseguenze: si era parlato di 250mila abbonamenti cancellati, e c’erano state diffuse critiche e polemiche.

Bezos è stato in realtà costretto a parlarne da una domanda del suo intervistatore sul palco, mercoledì, e lo ha fatto evidentemente malvolentieri, rispondendo laconicamente e limitandosi a sostenere che la decisione fosse giusta e che le conseguenze negative fossero state previste: “non si possono fare scelte sbagliate solo perché si teme una brutta figura”.