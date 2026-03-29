Fiaba istituzionale

L’articolo del Corriere della Sera sull’incontro tra il presidente del Senato La Russa e i genitori dei bambini al centro del caso giudiziario cosiddetto “della famiglia nel bosco”, aveva questo romantico inizio, esemplare di uno stile giornalistico e di una quotidiana disponibilità del Corriere a dare spazio in una luce felice ai leader della maggioranza di governo e ai loro messaggi.

“Sotto le volte di Palazzo Giustiniani anche il cestino di vimini che oscilla graziosamente dal braccio di Catherine, acquista solennità. Pare, infatti, l’accessorio perfetto per raccontare la giornata più insolita del Senato, fra happening di cronisti ed emozioni sincere. L’avventura neorurale dei genitori di Palmoli diventa fiaba istituzionale, appello ufficiale a ricongiungere babbo, mamma e piccoli Trevallion. Magico il luogo, magica la giornata: una tiepida mattina di primavera nel cuore di Roma. Finirà con la lettura commossa di una lettera che è insieme abbraccio e impegno, dopo un incontro durato quaranta minuti con la seconda carica dello Stato, il presidente Ignazio La Russa”.