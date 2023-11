Fatti di Moda

Il Fatto Quotidiano ha annunciato, con un’intervista del proprio vicedirettore al designer di Valentino Pierpaolo Piccioli (nel giorno in cui a Valentino erano dedicate anche le pagine di apertura della moda su Repubblica e Corriere della Sera), la creazione di una nuova sezione fissa dedicata alla moda. Progetto motivato – a ragione – con la centralità della moda nell’economia e nella società: ma che nasce soprattutto, come per le altre testate che se ne sono sempre occupate, dalle opportunità di raccolta pubblicitaria offerte dal settore, uno dei maggiori inserzionisti sulla stampa cartacea, e da cui il Fatto è stato finora escluso.

“Da oggi ogni quindici giorni, il nostro giornale dedicherà una pagina ai Fatti di Moda. Ci occuperemo di stili di vita, di personaggi che hanno fatto grande l’abbigliamento italiano, di creatività e di cultura. Abbiamo deciso di farlo perché la moda rappresenta un settore che coinvolge più di un milione di lavoratori e perché influenza i comportamenti di intere generazioni. Il compito dei giornalisti è descrivere il mondo dalla A alla Z. Così da oggi nell’alfabeto del Fatto c’è pure la M. Ma raccontata a modo nostro”.