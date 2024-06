Farsele sfuggire

C’è un’altra storia che ha riguardato lateralmente il Washington Post, nelle ultime due settimane. È quella delle critiche contro il giudice della Corte suprema Samuel Alito, per una concretissima storia di bandiere esposte nel suo giardino. Se ne è molto parlato negli Stati Uniti come uno scoop del New York Times, che ha svelato la storia. Che però era conosciuta al Washington Post dal 2021, quando il giornale aveva mandato un suo reporter a indagarla e aveva poi deciso di non darle spazio. Il fallimento è stato commentato sullo stesso Washington Post dal proprio “media critic” Erik Wemple, caso piuttosto eccezionale di capacità autocritica, visto da qui.