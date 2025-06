“Eventi” concomitanti

Malgrado il documento pubblicato dieci giorni fa dai giornalisti della redazione, il Corriere della Sera continua a investire molto sulle doppie pagine di articoli pubblicitari non indicate come tali, e che suggeriscono una scelta della redazione nell’occuparsi di determinati argomenti invece che rivelarne la provenienza dalla concessionaria di pubblicità. Il formato è cresciuto molto in importanza e presenza tra quelli che sostengono i ricavi pubblicitari, ed è presente quasi ogni giorno: venerdì addirittura con quattro pagine complessive, due dedicate all’azienda Deloitte e due a Edison.