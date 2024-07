Estate giornalistiche

Quando le copie di carta erano l’unico formato di diffusione dei quotidiani, era una consuetudine proficua quella di rivedere la distribuzione dei quotidiani e delle riviste nei mesi estivi, in modo da raggiungere efficacemente i lettori che si spostavano dalle loro città nelle località delle vacanze. La pratica è stata ridimensionata in questo secolo, ma è ancora sfruttata da alcuni giornali, soprattutto quelli che hanno quote di lettori che raggiungono abitualmente gli stessi luoghi di vacanza non troppo lontani da quelli di stampa del giornale. Per fare un esempio, le regioni dove vengono vendute (e quindi inviate) più copie dell’ Eco di Bergamo, a parte la Lombardia, sono Emilia Romagna (23), Liguria (13), Veneto e Trentino Alto Adige (10 ciascuna). La Stampa – sempre come media giornaliera – vende più nelle province di Forlì Cesena (1.634), di Rimini (1.177) e di Ravenna (1.001) che in qualunque provincia della più vicina Lombardia (667 a Milano). Fuori dal Triveneto la Tribuna di Treviso indica una sola copia venduta ed è a Rimini.

Venerdì scorso il Foglio ha annunciato ai propri lettori che nei mesi di luglio e agosto riattiverà la distribuzione del giornale in Sicilia e in Sardegna.