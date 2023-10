Esperimenti di AI, forse

Sul sito americano di recensioni e consigli d’acquisto Reviewed potrebbero essere stati pubblicati degli articoli scritti dall’AI (“intelligenza artificiale”) all’insaputa degli stessi giornalisti che fanno parte della redazione. Reviewed è un sito di USA Today – quotidiano a diffusione nazionale negli Stati Uniti – che a sua volta è di proprietà di Gannett Corporation, ovvero una delle più grandi aziende giornalistiche americane. Gli articoli recensivano prodotti come bicchieri e attrezzatura subacquea, e contenevano, secondo il sindacato che rappresenta i giornalisti di Reviewed, “un tono meccanico e frasi ripetitive”. Una portavoce di Reviewed riferisce che gli articoli sono stati scritti da un’agenzia di marketing, che nega di aver utilizzato l’intelligenza artificiale generativa per la scrittura. Le recensioni sono state rimosse dopo pochi giorni perché pubblicate: “senza le accurate dichiarazioni di affiliazione e non hanno rispettato i nostri standard editoriali”, dice sempre la portavoce di Reviewed. La notizia è stata raccontata da diverse testate: il Washington Post ha scritto di aver anche cercato di rintracciare gli autori degli articoli rimossi ma senza riuscirci:

“ Il Washington Post non è stato in grado di verificare l’effettiva esistenza di alcuni dei presunti autori dei contenuti recensiti, anche dopo aver effettuato ricerche nei database delle città in cui affermavano di vivere. […] Anche gli indirizzi mail personali sono forniti negli articoli di recensione, ma le mail inviate dal Washington Post sono state respinte con un messaggio che indicava l’assenza di una casella di posta elettronica ”.