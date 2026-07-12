E poi ritornano?

Diversi giornali italiani hanno riferito, in termini fin qui piuttosto vaghi, di un’ipotesi di riacquisto da parte del Partito Democratico del quotidiano l’Unità, che fu “organo” del Partito Comunista Italiano (poi confluito nel Partito Democratico con successive tappe) prima di attraversare una serie di cessioni, tentativi di salvataggio, chiusure e riaperture. L’attuale editore Alfredo Romeo (editore anche della testata Il Riformista) ne ha annunciato di nuovo la prossima chiusura, e ci sarebbe un interesse del PD a rilevare la testata.