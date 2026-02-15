E niente

L’unico fatto nuovo di questa settimana nella trattativa per la vendita del gruppo GEDI sono stati due giorni in cui il quotidiano Repubblica non è uscito, per impegno in assemblea dei giornalisti e per una decisione di sciopero.

“Le nostre richieste di garanzie, occupazionali e democratiche, sono ad oggi cadute nel vuoto di fronte a un silenzio ostinato e irrispettoso di chi, per il ruolo che ricopre, dovrebbe darcele. L’editore John Elkann, infatti, si rifiuta di incontrare le rappresentanze sindacali” .