Due per uno

Tra le più vistose sovrapposizioni di contenuti pubblicitari e redazionali di questa settimana: la campagna contro l’abbandono degli animali sostenuta dall’azienda Tod’s (il cui proprietario è tuttora azionista di minoranza del Corriere della Sera) ha comprato una pagina pubblicitaria su Repubblica e Corriere della Sera, sabato, in entrambi i casi ottenendo anche un articolo dedicato alla campagna stessa venerdì.

(capita a volte che articoli promozionali di questo genere non siano firmati – non lo è quello su Repubblica – proprio perché i giornalisti preferiscono non assumersene la titolarità).

E la campagna della città di Venezia per attrarre medici in città, che ha ottenuto a sua volta la promozione di un articolo sul Corriere della Sera il giorno dopo avere acquistato una pagina pubblicitaria.