Dubbi sui podcast

La sostenibilità economica dei podcast è stato ed è tuttora uno degli argomenti maggiori nelle attenzioni e nei dibattiti intorno alle generali sostenibilità dei prodotti di informazione, in questi anni. Perché i podcast sono un ennesimo – e grande – esempio della frequente contraddizione tra il “successo” di un prodotto digitale e la sua capacità di ottenere ricavi economici sufficienti a coprire i suoi costi.

E come in molti altri casi precedenti, nessun modello economico unico e universale è stato individuato che possa rendere “profitable” o almeno sostenibili i podcast in generale: chi li produce si è finora affidato – con risultati nella maggior parte dei casi insoddisfacenti – a raccogliere inserzioni pubblicitarie (poche, e povere), a farseli pagare dalle piattaforme che li distribuiscono (solo quando il podcast ha grandi attrattive), a produrre parallelamente podcast sponsorizzati da aziende interessate alla promozione dei propri interessi (oneroso, in risorse, tempo e denaro), a sperare in fortunate vendite di diritti televisivi (rare).

Per la gran parte dei giornali, in realtà, il processo auspicato è quello di un ricavo indiretto: che i podcast, ovvero, diventino parte di un’offerta che invita gli ascoltatori all’abbonamento al giornale. Sia perché il podcast può essere solo per abbonati, sia perché avvicina al prodotto editoriale complessivo e ad abbonarsi successivamente.

Ma il processo è, appunto, auspicato: alcune testate ne registrano risultati soddisfacenti (misurarli non è sempre facile, proprio perché il percorso è in parte indiretto), molte altre non ancora.

E siccome il tempo passa, e la diffusione dei podcast non è più una novità su cui poter fare ancora grandi esperimenti di monetizzazione, sono notevoli la scelta e la considerazione che ha fatto il Boston Globe, il maggiore quotidiano di Boston e uno dei più importanti e storici degli Stati Uniti. Che ha deciso nel giro di poche settimane di ritirare un investimento previsto sui podcast, spostando su altri ruoli tre persone appena assunte per occuparsi dei podcast, con la motivazione che i podcast “non attraggono abbonati”. Non è una generale inversione di tendenza, è un caso finora unico tra le grandi testate: ma qualcosa dice delle insoddisfazioni di una parte – una parte – dei giornali con i podcast.