Doppie pagine e banche

Sabato il Corriere della Sera ha dedicato anche le sue abituali due pagine della sezione Cultura alla descrizione di un progetto finanziato da un importante inserzionista, consuetudine a cui di solito sono destinate le pagine a pagamento indicate come “Eventi”. In questo caso il sommario dell’articolo su un’opera restaurata a L’Aquila indicava visibilmente come il restauro fosse stato sostenuto da una banca.