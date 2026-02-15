Dopo la fine del ruolo delle recensioni, la fine delle recensioni

Si continua a scrivere molto intorno al grande numero di licenziamenti al Washington Post e al ridimensionamento delle ambizioni del giornale, e in particolare alla scelta di sacrificare la copertura sullo sport e sui libri. Su questi ultimi ha pubblicato un articolo il settimanale New Yorker, firmato da Becca Rothfeld, ex critica della non fiction per la sezione Books del Washington Post appena eliminata.