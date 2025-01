Dollari canadesi

L’annoso confronto tra i giornali e Google in Canada – esemplare di un confronto che riguarda diversi paesi del mondo, senza essere arrivato a quei livelli – ha avuto uno sviluppo dieci giorni fa: Google ha pagato cento milioni di dollari canadesi (circa 70 milioni di euro) a un fondo che li distribuirà tra diverse aziende giornalistiche, obbedendo così a una legge dell’anno scorso approvata per “compensare” gli editori dei successi economici che Google otterrebbe grazie alla diffusione dei contenuti dei giornali. La legge riguarda Google e Meta, che però ha scelto di smettere di promuovere i suddetti contenuti sui propri social network.

Secondo delle prime stime le aziende potrebbero ricevere l’equivalente di circa 10mila euro per ogni giornalista impiegato. Ma la corrispondenza ai criteri è ancora in corso di valutazione. Secondo la legge le testate coinvolte devono operare in Canada, impiegare almeno due giornalisti, appartenere a un’associazione giornalistica riconosciuta e produrre news di interesse generale o di attualità ma non solo su un settore (come lo sport o lo spettacolo).