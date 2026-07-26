Discutere le sentenze

C’è stato uno scambio di letture opposte, tra il Fatto e il Corriere della Sera, su una sentenza in una causa per diffamazione che ha coinvolto i due giornali. Alessandro Orsini, discusso e seguito “opinionista” del Fatto, aveva denunciato il Corriere della Sera per un articolo in cui si attribuiva al Copasir (il comitato parlamentare che controlla i servizi segreti) un’indagine sulla propaganda del regime russo in Italia e sui suoi tramiti, tra i quali era citato Orsini. La sentenza di primo grado ha ora dato ragione a Orsini, imponendo un risarcimento di oltre 30mila euro, ed è stata molto celebrata sul Fatto. Il giorno dopo, però, le due autrici dell’articolo sul Corriere (una delle quali è la condirettrice del giornale Fiorenza Sarzanini) hanno contestato con una lunga lettera al Fatto la sua ricostruzione, sostenendo che sia invece stata riconosciuta la fondatezza di gran parte della loro indagine (versione appoggiata anche da un articolo del sito Butac), malgrado quest’ultima non fosse stata in grado di dimostrare il coinvolgimento di Orsini.