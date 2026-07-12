Diritto di fiction

Lo scorso tre luglio il Giornale aveva pubblicato in apertura della sua prima pagina una foto falsa, prodotta da un software di “intelligenza artificiale”. L’immagine era stata pubblicata precedentemente da un sito di estrema destra noto per le frequenti falsificazioni strumentali. Anche nell’uso che ne ha fatto il Giornale l’immagine drammatizzava una notizia la cui esposizione era volta a una campagna più di propaganda razzista che di informazione giornalistica. E soprattutto avvicinava ancora di più uno dei maggiori quotidiani a una scelta di “fiction” più che di informazione, tendenza che in forme meno esplicite sta pericolosamente nella cultura giornalistica italiana da sempre (lo stesso titolo “Maranza su Roma, paura al Colosseo” era più nel solco dei film “poliziotteschi” che in quello di descrizione di fatti).