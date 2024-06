Dipendenti dal porno

Nei giorni passati, a proposito, diversi siti internazionali hanno raccontato che l’arrivo di internet avrebbe reso una comunità amazzonica “dipendente dal porno”. A originare la notizia – falsa, smentita poi dal giornale stesso, e per cui la comunità si è molto arrabbiata – è stato un articolo del New York Times un cui passaggio è stato forzato ed esagerato da altri siti e poi ripreso senza nessuna verifica nemmeno rispetto all’articolo originale, per la tentazione di inserire in una stessa storia il porno e le derive della modernità tecnologica.