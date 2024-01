Die Bunte

Sul piccolo tema degli articoli determinativi da usare quando si citano le testate straniere negli articoli italiani, un caso dei giorni scorsi suggerisce un’aggiunta: Bunte è un settimanale tedesco (non un quotidiano, come spesso si scrive qui) di gossip e cronache “rosa”, di proprietà del grande gruppo editoriale Burda. La parola “bunt” è un aggettivo e in tedesco vuol dire colorato, variopinto; “bunte” può essere il suo femminile o il suo plurale, ma i tedeschi chiamano il giornale “die Bunte”, e la consuetudine è che da noi si dica quindi “la Bunte”, come si fa con “la Bild” o “la Zeit”.