Di chi fidarsi

Un caso britannico permette di raccontare una questione che si pone spesso nelle cause legali contro le testate giornalistiche anche italiane: quello di notizie false che un giornale o un sito di news pubblica riprendendole da un’altra testata, considerabile una “fonte autorevole”. L’istituto di autoregolazione britannico ha condannato il tabloid Daily Mail per avere fornito un dato sbagliato sul numero di immigrati irregolari a Londra: il Mail si era difeso sostenendo che quel dato era tratto dall’articolo di un altro quotidiano, il Daily Telegraph (che successivamente lo avrebbe corretto). La decisione contro il Mail ha spiegato che riprendere una notizia da un altro giornale e trattarla come notizia è legittimo, ma che comunque sui fatti citati – laddove rilevanti come in questo caso – è sempre dovuta una verifica, ed esiste sempre una responsabilità del giornale sull’accuratezza di quello che pubblica.