Di chi è la colpa

Sono stati molto criticati gli interventi pubblici di alcuni esponenti politici della maggioranza (della Lega, soprattutto) che martedì hanno usato un omicidio a Reggio Emilia per attaccare in generale immigrati e immigrazione, indotti a pensare che il responsabile fosse uno straniero. Moltissimi giornali e siti di news avevano infatti dapprima riferito la notizia in questi termini, molto pigramente e precipitosamente, salvo poi correggersi (l’omicida è un italiano residente a Reggio Emilia).

Tra i politici – e i molti account sui social network – autori dei messaggi di strumentalizzazione qualcuno si è poi sommariamente corretto, altri hanno silenziosamente cancellato i messaggi, molti hanno fatto finta di niente. I giornali online che avevano dato la notizia falsa si sono limitati a correggerla e in qualche caso a riferire dell’errata prima versione, attribuendola a non identificate terze persone singolari o plurali (la rubrica quotidiana in prima pagina sul Corriere della Sera ha criticato il giorno dopo le reazioni scrivendo che erano avvenute quando “l’identità del colpevole era ancora ignota agli inquirenti”; ma era stata invece resa pubblica come quella di uno straniero anche dallo stesso Corriere della Sera: ed è ancora online sui social del giornale quando scriviamo; il direttore del sito di news Fanpage è stato ancora più severo, benché la notizia falsa sulla nazionalità straniera fosse stata data sbrigativamente anche da Fanpage, generando molte delle reazioni in questione).