DAZN senza intermediazioni

Ci sono trasformazioni e riduzioni del numero dei giornalisti a DAZN, l’azienda che offre un servizio di streaming di eventi e argomenti sportivi. Li ha raccontati il Post.

“Nel corso dell’ultima stagione è stata cancellata la maggior parte delle produzioni cosiddette “non live”, cioè servizi, interviste e approfondimenti girati non in diretta e caricati sulla piattaforma, che ampliavano l’offerta principale di DAZN, cioè la trasmissione delle partite (non solo di Serie A) in diretta. Tra questi ci sono per esempio Lost in the weekend, una sorta di recap in chiave ironica del weekend calcistico che usciva ogni mercoledì e sembrava piuttosto apprezzato, o il video-podcast Croquetas: entrambi sono stati tagliati quando la stagione di Serie A era ancora in corso.

Da DAZN spiegano che il taglio di contenuti (e quindi di giornalisti) non avviene solo per motivi economici, ma perché col tempo l’azienda ha capito che per gli spettatori è importante quasi esclusivamente il momento del live, quindi proprio la partita, e che invece tutto quello che avviene prima e dopo la partita interessa meno. Anche per questo dalla scorsa stagione è stata introdotta Fan Zone, una chat in cui gli utenti possono commentare in diretta le partite, mentre già da un po’ durante la partita sono consultabili sull’app di DAZN le statistiche, le formazioni e altre informazioni”.