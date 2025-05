Dalle piccole cose

Tra le quotidiane iniziative verbali sopra le righe dell’amministrazione Trump questa settimana c’è stato un attacco contro l’ipotesi che Amazon indicasse sulle sue pagine l’aggravio dei prezzi dei suoi prodotti dovuto ai dazi imposti da Trump. Amazon ha provveduto a negare l’ipotesi, e Trump ha avuto successive parole di elogio per il proprietario Jeff Bezos che gli aveva dato rassicurazioni personali in questo senso, confermando una grande docilità nei confronti della presidenza.

Bezos è anche editore del Washington Post e negli scorsi mesi ci sono state grandi polemiche e scontri per le ingerenze nella libertà del giornale proprio per quello che riguarda l’amministrazione Trump. In questo contesto molti hanno notato come il Washington Post – a differenza di altre testate – abbia titolato il proprio articolo sulla breve polemica non sull’attacco di Trump, ma sul successivo elogio di Bezos.