Da Teheran

La questione della mancanza di corrispondenti in importanti sedi estere, di cui avevamo parlato una settimana fa, ha naturalmente tutt’altre spiegazioni per quanto riguarda l’Iran: ma è diventata molto importante dopo l’inizio degli attacchi israeliani contro il paese. Quasi tutte le maggiori testate internazionali stanno seguendo gli sviluppi attraverso corrispondenti e inviati in Israele, o in altri paesi mediorientali. Le strutture consolari iraniane in Italia non stanno concedendo permessi ai giornalisti. Mercoledì CNN ha annunciato che il suo giornalista Fred Pleitgen è il primo giornalista occidentale ad avere raggiunto Teheran dall’inizio della guerra.