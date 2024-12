Da Roma

Il New York Times ha deciso un cambio di sede per due suoi giornalisti che ha implicazioni per l’Italia: il quotidiano più importante del mondo sposterà infatti dopo sette anni il suo corrispondente Jason Horowitz da Roma a Madrid, e farà arrivare a Roma da Tokyo Motoko Rich, 54 anni, che è al New York Times da vent’anni dopo essere stata al Financial Times e al Wall Street Journal.