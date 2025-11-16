Da manuale

Questa settimana si è tenuto a Lisbona uno dei più grossi eventi mondiali sull’innovazione digitale, Web Summit, e oltre a una giornata separata dedicata al giornalismo – di cui scriviamo nel prologo – ci sono stati alcuni incontri pubblici con importanti dirigenti del mondo dei media giornalistici. In uno di questi la CEO del network americano NPR Katherine Maher ha intervistato l’editore del New York Times A.G. Sulzberger, che è tornato sugli allarmi a proposito della libertà di stampa di cui aveva parlato in un paio di occasioni nell’ultimo anno. E ha elencato i cinque approcci “da manuale” dei regimi autoritari che secondo lui stanno venendo applicati anche negli Stati Uniti.

1. Diffondere sfiducia nei confronti delle organizzazioni giornalistiche indipendenti e legittimare le intimidazioni contro i giornalisti.

2. Usare i tribunali civili per mettere i giornali sotto pressione economica.

3. Usare come armi contro i giornali le istituzioni legali e regolatorie: le protezioni dei consumatori, le leggi sui diritti civili, le norme sulle telecomunicazioni.

4. Incentivare gli alleati ricchi e potenti ad attaccare a loro volta i giornali.

5. Usare il potere non solo per perseguitare i giornalisti indipendenti ma anche per premiare i media partigiani disponibili a sostenere la narrazione ufficiale.