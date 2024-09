“Da collezione”

Il condirettore del Fatto, Peter Gomez, ha annunciato sul giornale che la rivista mensile Millennium di cui è responsabile cambierà frequenza, prezzo e distribuzione, in un ripensamento generale delle sue prospettive e della sua “ragione d’acquisto”.

“Domani, sabato 14 settembre, per l’ultima volta il vostro edicolante vi consegnerà Millennium in abbinata con il Fatto Quotidiano. Lo acquisterete sotto costo. Stampare e distribuire un mensile di qualità così alta, per molti versi simile a un libro d’arte, è molto caro.

Proprio per questo, invece che alzare per tutti il prezzo dell’abbinata, abbiamo deciso di percorrere una strada nuova e diversa. A partire da metà ottobre Millennium si troverà solo in 200 selezionate edicole e in alcune catene di librerie (troverete presto l’elenco sul nostro sito) e verrà messo in vendita su Amazon a 10 euro.

Sappiamo che è molto. Ma tutti coloro che s’abboneranno risparmieranno più del 50% del prezzo di copertina e riceveranno a casa una rivista in più rispetto a quanto accaduto finora (passiamo da 11 a 12 numeri l’anno). Chi si abbonerà potrà anche consultare l’edizione digitale e un sito rinnovato sul quale si trovano pure tutti gli articoli pubblicati nei nostri 7 anni di vita. Un abbonamento ancor più scontato (40 euro) è poi previsto per chi non vuole la carta, ma si accontenterà di leggerci su tablet, smartphone e pc”.