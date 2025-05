Cuoricini ed esplosioni

Le iniziative accessorie dei quotidiani italiani per coinvolgere i lettori in attività collaterali e in contributi economici alla propria sostenibilità si fanno sempre più varie, soprattutto quelle col suggestivo nome di “Academy”. Questa settimana si sono viste le promozioni di un bellicoso viaggio in Iraq con un inviato del Giornale (che segue quello in una più pacificata Sarajevo, promosso con simile drammaticità) e di una “Academy Cane e Gatto” su Repubblica.

“Vogliamo portarvi in Iraq dal 19 al 26 settembre 2025.

Esploriamo le aree del Kurdistan iracheno dove si sono svolti alcuni degli eventi più significativi e drammatici degli ultimi decenni. Fausto Biloslavo vi accompagnerà e condividerà le sue conoscenze, tecniche e storie. Racconterà ai ragazzi come allestire un reportage o un servizio fotografico.

I lavori scritti e fotografici dei partecipanti verranno poi pubblicati su ilGiornale e sui suoi canali social. Al termine del viaggio verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il prezzo del viaggio è di 3299 € a persona. Nel costo sono inclusi: formazione specializzata con Fausto Biloslavo, volo, pernottamento con trattamento di pensione completa in hotel, bus privato per trasferimenti, guida locale, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse”.