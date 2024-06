Cross the Mersey

A Liverpool una vecchia storia tragica alimenta da 35 anni un boicottaggio nei confronti del tabloid Sun, ovvero la testata quotidiana forse più diffusa nel Regno Unito. La storia è quella della strage dello stadio Hillsborough a Sheffield, in cui 96 persone morirono schiacciate durante una partita tra Liverpool e Nottingham Forest.

“L’incidente è rimasto nella memoria e nell’immaginario di moltissimi tifosi inglesi e ha generato anche una storia laterale: il boicottaggio del tabloid Sun da parte dei tifosi del Liverpool, che dura da allora, a causa di alcuni articoli pubblicati nei giorni successivi all’incidente in cui veniva data la colpa della strage ai tifosi. Nel 2012, a più di vent’anni dall’incidente, una commissione governativa indipendente chiarì le cause dell’incidente e raccontò le molte responsabilità della polizia e dei soccorsi”.

Il giornale chiese scusa vent’anni dopo, ma il boicottaggio e il risentimento a Liverpool durano ancora (il Sun viene chiamato dai suoi detrattori “the scum”, la feccia): tanto che questa settimana una deputata laburista del collegio di Liverpool, ricandidata alle prossime elezioni, ha criticato il leader del suo partito Keir Starmer per avere acquistato uno spazio pubblicitario per una pubblicità elettorale sul sito del Sun (con un investimento di “decine di migliaia di sterline”, secondo il Guardian ). Johnson ha ricordato che Starmer aveva promesso ai suoi elettori di Liverpool che non avrebbe “dato interviste al Sun” durante la campagna per la leadership del Labour: ma già nel 2021 aveva scritto un articolo sul giornale (di proprietà della famiglia Murdoch, che ha appoggiato i Tories a tutte le ultime elezioni), e se ne era poi fatto intervistare più serenamente, sostenendo di recente che la priorità anche per i cittadini di Liverpool sia ottenere più consensi possibile per il suo partito.