Cos’è TorinoCronaca

TorinoCronaca è un quotidiano cartaceo e online che ha ricevuto nell’ultimo anno due milioni e duecentomila euro di contributi pubblici, e cifre simili in tutti i sei anni precedenti. È stato creato nel 2002 dall’editore torinese Massimo Massano, oggi 74enne, già parlamentare del partito neofascista MSI e socio dell’ultima versione del settimanale di destra novecentesco che si chiamava Il Borghese. TorinoCronaca – che ha cambiato il suo nome da CronacaQui Torino nel 2020 – in edicola costa solo 60 centesimi e dedica da sempre i suoi spazi e titoli maggiori alla cronaca nera e ai casi di violenza, o a quelli che generano allarme. Nel 2007 provò un’edizione milanese che però fu chiusa nel 2012: una declinazione del sito su Bologna esiste da un anno ma con aggiornamenti molto limitati.

TorinoCronaca riceve i contributi pubblici – come altre testate – grazie al presentare formalmente la sua testata come di proprietà di una società senza scopo di lucro, la “Fondazione Quarto Potere”.

Nel 2022 il Fatto ha pubblicato un articolo su TorinoCronaca citando una serie di presunte precedenti questioni giudiziarie che avrebbero riguardato il suo editore: il quale le ha però negate e ha denunciato per diffamazione l’autore dell’articolo, e per estorsione una persona che avrebbe fornito al Fatto dei documenti indicati dall’editore come falsi. Il processo è in corso a Torino.