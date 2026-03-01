Cose spiegate bene ancora bene

domenica 1 Marzo 2026
Rinnovando dei risultati convincenti che durano dal suo primo numero, il nuovo Cose spiegate bene – la rivista del Post – dedicato al cinema è entrato (da sedicesimo) nella classifica dei venti più venduti della categoria “saggistica” (qui ripresa dalla Lettura del Corriere della Sera), risultato senza eguali per i prodotti editoriali di questo genere.
