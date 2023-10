Cosa pensare

Luca Sofri, direttore del Post, ha spiegato sul suo blog i criteri di alcune scelte fatte dal Post nella descrizione delle stragi di Hamas di una settimana fa.

“il Post, dicevo, non usa le parole come statements: che è invece una scelta che fanno diversi giornali italiani, e questo forse può spiegare come mai diverse persone la considerino normale e persino la richiedano. Molti titoli che leggiamo in giro parlano alle emozioni, annunciano da che parte stare, indicano quale nemico avere. Lo statement del Post è far capire le cose al meglio, creare le condizioni perché chi lo legge la scelga, la parte da cui stare o l’opinione da avere o le parole da usare, invece che dirgli o dirle perentoriamente e a forza di slogan quale questa deve essere: magari usando parole ingannevoli che confortano le indignazioni, oppure semplificazioni che conservano le ignoranze. Una volta saputo cos’è Hamas, cosa fa, cosa ha fatto sabato, come è considerato dalle istituzioni internazionali e dalle nazioni, ognuno è in grado di scegliere da solo le parole con cui vuole definirlo”.