Cosa mi aspetto da Domani

Il quotidiano Domani ha dedicato venerdì un articolo alla vittoria giudiziaria del proprio editore Carlo De Benedetti nei confronti del quotidiano La Verità, del suo direttore Maurizio Belpietro e del suo collaboratore Mario Giordano. Questi ultimi dovranno risarcire De Benedetti per un articolo del settembre 2020 che secondo la sentenza citata conteneva notizie false che lo riguardavano.

Al tempo della pubblicazione dell’articolo il quotidiano Domani doveva ancora nascere (sarebbe uscito col suo primo numero poco dopo), quindi la scelta di dare questa notizia rispetto alle molte sentenze che riguardano cause per diffamazione ha evidentemente a che fare col fatto che il protagonista ne è il proprio editore.