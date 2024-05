Cosa gliene viene

Il sito di media e marketing Digiday è tornato sul lavoro sperimentale del New York Times per ottenere maggiori informazioni sull'”attenzione” dei lettori nei confronti delle inserzioni pubblicitarie, di cui avevamo scritto un mese fa. Per ora le informazioni sono ancora piuttosto sommarie, ma sicuramente per la perdita progressiva di valore della pubblicità online diventerà sempre più importante avere dei dati più confortanti di quelli generici sul traffico, o sulla “viewability” (ovvero del potenziale di visibilità) delle inserzioni: le tecnologie stanno lavorando sulla possibilità di registrare gli sguardi e le attenzioni, in modo da dare agli inserzionisti delle metriche che li convincano della bontà dei loro investimenti.

Naturalmente questa prospettiva sarebbe sovversiva nel bene e nel male, e misurazioni più credibili dell’attenzione dei lettori sulla pubblicità potrebbero rivelare quanto siano sterili molti investimenti su pagine e testate che non siano il New York Times.