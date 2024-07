Cosa è cosa sul Corriere

A questo proposito, accanto ai contenuti promozionali presentati in forma di articolo, sui quotidiani maggiori continuano a manifestarsi interviste e pubblicazioni di comunicati stampa evidentemente legati a investimenti pubblicitari. Sabato il Corriere della Sera ha riferito ai propri lettori nelle pagine dell’Economia che Fincantieri ha varato una grossa barca: Fincantieri aveva comprato diversi spazi pubblicitari sul giornale il giorno stesso e quelli precedenti. E sabato lo stesso Corriere della Sera ha presentato con un articolo una mostra organizzata dal brand Intimissimi, protagonista di una campagna pubblicitaria quasi quotidiana nelle settimane passate. Mentre Mastercard ha comprato una pagina pubblicitaria, uscita giovedì, e il giornale ha pubblicato un’ intervista al suo “country manager” qualche giorno prima.

Invece il Fatto ha attaccato polemicamente il Corriere della Sera sabato per alcune pagine giudicate di eccessiva simpatia nei confronti del giornalista Bruno Vespa e del convegno politico organizzato in una sua tenuta pugliese. Ma anche quelle pagine – presentate come articoli della redazione, scritti da giornalisti del Corriere – erano parte di un più ampio accordo pubblicitario col convegno stesso.