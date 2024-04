Cosa c’è in tv

In mezzo alla crisi generale delle riviste e alla trasformazione del nostro rapporto coi media, in Italia tra i settimanali a maggiore diffusione ci sono ancora quelli che offrono su carta i programmi della tv. Il Post li ha descritti e distinti.

“Per capire che tipo di competizione possa esserci in un mercato così florido in termini di lettori e anche così stabile nei suoi temi, bisogna partire dal concetto di “palinsesto”. Per quanto possa sembrare anacronistico, la prima ragione di acquisto di un settimanale televisivo rimane ancora la consultazione del calendario della programmazione televisiva, scomparso dalla gran parte dei quotidiani nazionali, e da molti dei locali (Repubblica ne ha di recente deciso la prossima cancellazione: i programmi resteranno sul settimanale il Venerdì). Nel caso di TV Sorrisi e Canzoni, la testata più antica (1952) e illustre, questa parte occupa oltre metà del settimanale”.