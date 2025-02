Correzioni

La settimana scorsa, raccontando dello sciopero al Piccolo – il quotidiano di Trieste – questa newsletter aveva citato una descrizione del confronto con l’editore riferita dal sito Professione Reporter. Ma il Comitato di redazione dei quotidiani del gruppo NEM – a cui appartiene il Piccolo – ha smentito quella ricostruzione.

“Il Cdr dei giornali veneti del gruppo Nem, letto l’articolo a riguardo dello stato di agitazione pubblicato da Professione reporter smentisce totalmente la ricostruzione dei fatti relativa alla trattativa sul welfare, e la gravissima quanto infondata illazione relativa alle minacciate ritorsioni che sarebbero stata fatte dall’azienda in caso di sciopero.

Il Cdr, rammaricandosi di non essere assolutamente stato contattato in merito, ritiene che simili uscite siano lesive e ne chiede immediata smentita.

Il Cdr dei giornali veneti del gruppo Nem”