Conversazioni inattese

Donald Trump ha scritto giovedì sul social network Truth Social che si farà intervistare da Jeffrey Goldberg, direttore dell’ Atlantic. L’annuncio è piuttosto notevole perché Goldberg è da anni tra i giornalisti più battaglieri contro Trump, e che quindi Trump ha coperto spesso di insulti e accuse. E in più Goldberg è stato il protagonista e il narratore insieme di una delle storie che più hanno messo in difficoltà l’amministrazione Trump in queste settimane: la rivelazione di come il segretario alla Difesa Pete Hegseth abbia incautamente condiviso dei segreti militari in una chat che includeva lo stesso Goldberg.

Né Goldberg né l’ Atlantic hanno finora confermato la notizia data da Trump.