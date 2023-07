Contro

Da alcuni anni tanti quotidiani in tutto il mondo hanno dedicato i maggiori sforzi di promozione dei propri abbonamenti a messaggi per cui il proprio lavoro servirebbe a difendere la democrazia, combattere il “potere”, proteggere le libertà, e altre rivendicazioni di questo tenore. Che sono a volte in buona fede e a volte fondate (il Washington Post introdusse sotto la sua testata, con l’elezione di Donald Trump, lo slogan “Democracy dies in darkness”), ma sono soprattutto uno dei più diffusi ed efficaci strumenti di marketing dei giornali. Anche in Italia comunicazioni del genere sono frequenti (il Giornale, al contrario, si dice sotto la testata “contro il coro”, una sorta di rivendicazione minoritaria e involontariamente antidemocratica) e questa settimana ne ha fatto un uso molto puntuale e battagliero, legato all’attualità, il Fatto.