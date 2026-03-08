Contiguità

Corriere della Sera sta in questi giorni celebrando i suoi centocinquant’anni. Venerdì c’è stata una serata alla Scala di Milano, e nelle pagine di sabato dedicate all’evento sono stati ampiamente citati, anche con una gallery fotografica, i responsabili di alcune delle aziende che sono tra i maggiori inserzionisti del giornale (persino nello stesso giorno). L’acquirente della pagina pubblicitaria immediatamente successiva era citato già nei titoli dell’articolo.