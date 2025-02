Contiguità

Nella propria sezione di Economia, Repubblica ha dedicato martedì un’intervista al fondatore e presidente dell’azienda Iliad, azienda che ha comprato una pagina di pubblicità su Repubblica, pubblicata venerdì.

Sulle pagine locali milanesi di alcuni giornali si è scritto nei giorni scorsi del minacciato sciopero della fame da parte del fondatore di un museo privato milanese, per protesta contro la decisione del Comune di Milano di non rinnovare la concessione degli spazi in cui il museo è ospitato. Nelle settimane scorse la proprietà del museo ha comprato molte pagine pubblicitarie sul Fatto per protestare contro la decisione. Venerdì il Fatto – che già l’aveva sostenuta in occasioni precedenti – ha dedicato alla protesta un articolo molto solidale nelle pagine nazionali.