Contiguità

Il Premio Nonino – uno stimato premio culturale istituito dall’azienda friulana omonima – ha acquistato una pagina promozionale sul Corriere della Sera sabato 25 gennaio. Lunedì 27 il Corriere ha pubblicato un articolo che chiedeva maggiori esenzioni fiscali per il Premio Nonino.

“Non si capisce perché i costi di questa enorme macchina organizzativa non possano essere tutti scaricati al pari delle «sponsorizzazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche», che per l’articolo 90 della legge 289 del 2002 «sono interamente deducibili sino all’importo di duecentomila euro come spese di pubblicità». Fare cultura vale meno che fare sport? Ministro Giuli, forse si potrebbe fare qualcosa. Possiamo pensarci?”.