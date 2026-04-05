Contattato dal giornale…

Il New York Times ha pubblicato i racconti e pareri di alcuni giornalisti sull’applicazione della consuetudine del giornalismo statunitense (in Italia è praticata con discontinuità) di contattare i coinvolti in un’inchiesta o in un articolo per avere una loro reazione o risposta. A volte farlo genera controindicazioni per l’efficacia e completezza dell’articolo, e bisogna saperle gestire, spiegano.