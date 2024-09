Con ENI o contro ENI

Abbiamo spesso raccontato su Charlie gli investimenti ricchissimi che la società di energia e combustibili fossili ENI fa in pubblicità e sponsorizzazioni sui giornali italiani, e che sono da sempre usati – con successo – per garantirsi indulgenze e disponibilità dai giornali stessi: particolarmente preziose di questi tempi per un’azienda responsabile per sua natura di emissioni inquinanti e spesso accusata di pratiche discutibili. Le sole testate tra i quotidiani più noti a mostrarsi critiche nei confronti di queste pratiche e indipendenti da queste sovvenzioni – e quindi a riceverne molte meno – sono il Fatto , Domani e il Manifesto: questa settimana solo Domani ha pubblicato i risultati di una ricerca che accusa molti festival nazionali di complicità con ENI nel suo progetto di “greenwashing”.