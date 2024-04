Con Biden ma scontenti

Il sito americano Politico ha raccontato giovedì in un articolo come i rapporti tra lo staff del presidente Biden e il New York Times – il maggiore quotidiano del paese, stabilmente su posizioni liberal – non siano per niente buoni, con diffidenze e insoddisfazioni reciproche. L’articolo è stato molto discusso nei giorni scorsi, e il New York Times ha ritenuto di commentarlo – senza citarlo -, negando presunte ingerenze dell’editore sulla questione e confermando il proprio disappunto per la limitata disponibilità di Biden a confrontarsi con i giornalisti in generale.